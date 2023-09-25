"Самовыражение наказывается": мужчины, повесившие в Таллине флаг Эстонской ССР, хотят обжаловать штраф в суде
Эстонский политик Яак Валге и поэт Андрес Ауле сообщили, что планируют в суде обжаловать штраф, полученный за то, что повесили в Таллине флаг Эстонской ССР
Об этом пишет Postimees.
Политик заявил, что их оштрафовали не по статье о разжигании ненависти, по которой было возбуждено дело, а за нарушение общественного порядка.
"Департамент полиции и пограничной охраны решил, что мы с Андресом Ауле 22 июля совершили преступление, когда установили флаг Эстонской ССР на Доме писателей на улице Харью в Таллинне, и сочли верным оштрафовать нас. В то же время, департамент больше не выходил из 151-й статьи Пенитенциарный кодекс, на основании которого в отношении нас было начато производство, а обвинил нас в нарушении общественного порядка, а точнее в том, что мы вызвали беспокойство третьих лиц", - написал он в соцсетях.
По словам Валге, по делу о правонарушениях упоминаются также два других лица, которых побеспокоило то, что он вместе с Ауле повесил флаг ЭССР. В полиции пока не уточнили, какое отношение эти лица имеют к делу.
Издание напоминает, что в середине июля двое мужчин подняли флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула на стене Дома писателей. Мужчины подняли флаг в 5 утра, а через несколько часов, в 09:29, они сами сняли флаг.
Фото: Lugeja pilt
По словам Валге, их с Ауле целью было привлечь внимание к символу оккупационных властей, постоянно висящих на стене, который следует убрать.
"Однако нам назначили наказание за использование символики оккупационных властей", - добавил он.
Политик подчеркнул, что использование советской символики в Эстонии не запрещено.
"Символика, связанная с Эстонской ССР, не запрещена в Эстонии, за исключением случаев оправдания международных преступлений. Сам Департамент полиции и пограничной охраны ранее публично подтвердил, что использование символов времен СССР в общественных местах не запрещено", – пояснил он.
Валге считает, что это дело показатель того, что "любое самовыражение наказывается".
"Похоже, что, по мнению департамента, любое беспокоящее кого-то самовыражение наказывается. Существует множество явлений, которые могут кого-то беспокоить в общественном пространстве, например, кого-то может потревожить размещенный на стене плакат с необычным рисунком, нескошенная или, наоборот, скошенная трава, немытая машина, крест на башне церкви и т.д", – говорит Валге.
Он добавил, что хотя им финансово выгоднее заплатить штраф, они с Ауле в ближайшие дни будут оспаривать это решение в суде.
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