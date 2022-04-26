Самовольное отключение Россией газа для Польши и Болгарии является поводом для ускорения энергетического эмбарго РФ, - премьер Чехии
Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает действия РФ по прекращению снабжения газа в ЕС нарушением договоров и аргументом в пользу энергетического эмбарго
Об этом Фиала пишет на своей странице в Twitter.
"Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива",- отмечает чиновник.
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- Сегодня стало известно о прекращении поставок российского газа в Польшу.
- Впоследствии по аналогичной схеме было объявлено о прекращении поставок и в Болгарию. Причиной прекращения поставки газа названы вопросы расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС не согласились с этим.
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