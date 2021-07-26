Самовольно открыл дверь во время движения: на Львовщине мужчина выпал из поезда
26 июля, около 3:00, в полицию поступило сообщение от начальника поезда Львов-Мариуполь о том, что во время движения в городе Золочеве выпал молодой человек
Об этом пишет отдел коммуникации Нацполиции.
В результате падения мужчина получил тяжелые травмы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Золочевского районного отдела полиции. Травмированный оказался 23-летним жителем Хмельницкого, его с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы в реанимацию.
"Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона", - говорится в сообщении.
По факту происшествия следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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