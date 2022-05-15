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Самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью пропагандистам, но во время него исчез свет

15 мая, 2022 воскресенье
23:05
война с Россией

Интервью самопровозглашенного мэра Константина Иващенко канала "ДНР" "Оплот" прервалось из-за исчезновения света в городе

Об этом написал советник мэра Мариполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Самоназванный мэр Мариуполя Константин "трупожер" Иващенко дал большое интервью каналу "оплот" банановой республики. Краткий смысл в одном скрине. Ну и новость, которую невозможно прокомментировать более саркастически, чем написано: "Специалисты начали настраивать оборудование "", – заметил он.

  • 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.

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