Самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью пропагандистам, но во время него исчез свет
Интервью самопровозглашенного мэра Константина Иващенко канала "ДНР" "Оплот" прервалось из-за исчезновения света в городе
Об этом написал советник мэра Мариполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Самоназванный мэр Мариуполя Константин "трупожер" Иващенко дал большое интервью каналу "оплот" банановой республики. Краткий смысл в одном скрине. Ну и новость, которую невозможно прокомментировать более саркастически, чем написано: "Специалисты начали настраивать оборудование "", – заметил он.
- 4 апреля в Мариуполе городские депутаты от запретной партии ОПЗЖ избрали "городским головой" Константина Иващенко.
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