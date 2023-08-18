Самому младшему ребенку был один день: в Британии медсестра убила 7 младенцев
В Британии медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев, младшему из которых был только день, и покушении на убийство еще шестерых
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что 33-летняя медсестра убила пятерых мальчиков и двух девочек в течении 2015 и 2016 годов, среди них были близнецы. Также она покушалась на жизнь еще шестерых младенцев. По данным следствия, двоих детей женщина убила путем введения инсулина, остальных – инъекциями воздухом.
Во время обысков в ее доме правоохранители нашли записку, в которой говорилось, что младенцев она убила умышленно, поскольку была "недостаточно хороша, чтобы заботиться о них".
Судебный процесс над женщиной длился 10 месяцев, приговор будет оглашен в понедельник, 21 августа. Медсестре грозит многолетнее или пожизненное заключение.
- Тем временем в Австралии научно доказали невиновность женщины, отсидевшей 20 лет за убийство своих четырех детей. Ученые доказали, что причиной их смертей стала редкая генетическая мутация.
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