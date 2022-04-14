Самоликвидация ОПЗЖ, защита свободы слова, признание войны с Россией актом геноцида и запрет военной символики РФ. Итоги работы Совета за 14 апреля
14 апреля народные депутаты проголосовали 22 решения, назначили одного нового министра и приняли присягу нового депутата
О том, какие решения принял парламент, сообщает Эспрессо.TV
Фракция "Оппозиционная платформа – При жизни" приостановила свою деятельность в Парламенте Украины.
Верховная Рада назначила Руслана Стрельца на должность Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Также ВР обратилась в МОК и другие спортивные организации с просьбой отстранить от соревнований представителей России и Беларуси , ухвалила заявление о ценности свободы слова, гарантии деятельности журналистов и средств массовой информации во время действия военного положения, признала войну России против Украины геноцидом украинской нации.
Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, всего сегодня проголосовали 22 закона и постановления. Кроме упомянутых выше, также:
- создание института Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
- зачисление грантов от иностранных государств в общий фонд Бюджета
- предложения Президента по закону о государственной охране
- упрощение доступа граждан к социальным услугам во время военного положения
- право принятия лиц, с иностранным гражданством в разведку
- механизм лишения государственных наград предателей Украины
- права на отсрочку от мобилизации для учащихся и преподавателей заведений профессионального образования наравне с другими
- определение сроков прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства
- предложения Президента к изменениям в Уголовный Кодекс по коллаборационной деятельности
- административная ответственность за невыполнение требований Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах
- детализация порядка осуществления уголовного производства в условиях введения в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения
- государственная регистрация геномной информации человека
- механизм отбора и подготовки прокуроров
- реинтеграция и восстановление прав детей, пострадавших от войны
- разграничение функций органов государственной власти и органов местного самоуправления по защите прав детей
- обеспечение законного представительства детей во время их пребывания за границей с работниками соответствующих заведений
- запрет символики, используемый вооруженными силами оккупанта в войне против Украины
- трансформация санаторных школ
- освобождения от НДС трансплантации анатомических материалов.
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