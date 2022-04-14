Самоликвидация ОПЗЖ, защита свободы слова, признание войны с Россией актом геноцида и запрет военной символики РФ. Итоги работы Совета за 14 апреля

О том, какие решения принял парламент, сообщает Эспрессо.TV

Фракция "Оппозиционная платформа – При жизни" приостановила свою деятельность в Парламенте Украины.

Верховная Рада назначила Руслана Стрельца на должность Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Также ВР обратилась в МОК и другие спортивные организации с просьбой отстранить от соревнований представителей России и Беларуси , ухвалила заявление о ценности свободы слова, гарантии деятельности журналистов и средств массовой информации во время действия военного положения, признала войну России против Украины геноцидом украинской нации.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, всего сегодня проголосовали 22 закона и постановления. Кроме упомянутых выше, также:

создание института Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

зачисление грантов от иностранных государств в общий фонд Бюджета

предложения Президента по закону о государственной охране

упрощение доступа граждан к социальным услугам во время военного положения

право принятия лиц, с иностранным гражданством в разведку

механизм лишения государственных наград предателей Украины

права на отсрочку от мобилизации для учащихся и преподавателей заведений профессионального образования наравне с другими

определение сроков прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства

предложения Президента к изменениям в Уголовный Кодекс по коллаборационной деятельности

административная ответственность за невыполнение требований Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах

детализация порядка осуществления уголовного производства в условиях введения в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения

государственная регистрация геномной информации человека

механизм отбора и подготовки прокуроров

реинтеграция и восстановление прав детей, пострадавших от войны

разграничение функций органов государственной власти и органов местного самоуправления по защите прав детей

обеспечение законного представительства детей во время их пребывания за границей с работниками соответствующих заведений

запрет символики, используемый вооруженными силами оккупанта в войне против Украины

трансформация санаторных школ

освобождения от НДС трансплантации анатомических материалов.

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