Самолеты, являющиеся "гордостью российского авиапрома", не смогут летать без импортных запчастей

Об этом со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщил военный портал Defense Express

Самолетам серий "Ан", "Ил", "Ту" разных типов и назначения в России не хватает нескольких десятков наименований импортных комплектующих, чтобы они могли летать. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, руководство оборонно-промышленных предприятий РФ и командование 8-й авиационной дивизии особого назначения ПКС РФ намерены начать решать эту проблему из-за "импортозамещения".

В частности, самая острая проблема с комплектующими стоит перед самолетами типа Ил-96-400 в VIP-комплектации. Лайнерам, чье серийное производство стартовало уже в российской федерации и в государстве-террористе считаются "гордостью российского авиапрома", не хватает для нормального функционирования 114 типов импортных запчастей, производимых в США, Великобритании, Франции, Германии, Голландии и Украине. Похожая ситуация с другой "гордостью российского авиапрома" – самолетами типа Ту-214. Для "бортов" такого типа не хватает 71 типа импортных запчастей, производимых в США и Великобритании, Франции и Германии, Украине и Чехии, Нидерландах, Японии и Китае.

Даже с обслуживанием лайнеров советского производства россия не может справиться самостоятельно. Ибо, например, для обслуживания самолетов типа Ту-154 до войны россияне импортировали 39 наименований запчастей из Франции, США, Великобритании и Украины. Для обслуживания самолетов типа Ту-134 – 9 наименований комплектующих из США и Украины.

Интересно, что до полномасштабного вторжения в Украину Россия не могла самостоятельно выработать даже такие чувствительные для транспортных и административных самолетов системы, как системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы. И даже кофеварки с микроволновками.

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