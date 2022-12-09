Об этом сообщает NBC со ссылкой на должностных лиц в администрации Байдена.

В рамках расширенного партнерства Россия может поставлять Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО. Весной иранские пилоты учились в России управлять российским истребителем Су-35, что, по словам официальных лиц, свидетельствует о том, что Иран может получить самолеты в течение следующего года.

Ранее Белый дом заявлял, что Иран поставляет беспилотники России для использования в Украине, однако сейчас отношения между двумя странами превращаются в полноценное оборонное партнерство с передачей друг другу вооружения и военного опыта.

По словам официальных лиц, Россия стремится сотрудничать с Ираном в разработке оружия, включая создание общей линии производства беспилотников в России.

"Это партнерство представляет угрозу не только Украине, но и соседям Ирана в регионе", — отметил один из должностных лиц администрации.

Напомним, США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и других российских учреждений.

Также сегодня, 9 декабря, Великобритания расширила санкции против РФ и Ирана, в частности, в санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb