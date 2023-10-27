Самолеты, вертолеты и беспилотники: РФ строит ВПК, готовясь к длительной войне, - Схемы

Об этом говорится в расследовании проекта Схемы от Радио Свобода.

В частности, на Казанском авиационном заводе, который относится к структуре государственной корпорации "Ростех", строят и ремонтируют стратегические бомбардировщики, например Ту-22м3 и Ту-160, из которых Россия запускает ракеты по Украине.

Новый ангар здесь начали возводить еще в 2018 году, впрочем, в 2022-м строительство ускорили, и в этом году почти закончили. По мнению военных экспертов, в этом цехе могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

На территории Иркутского авиационного завода с 2019 по 2021 год появился ангар с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство другого, похожего объекта. Профиль этого предприятия – ремонт и производство истребителей Су-30 всех модификаций.

Такие помещения, по мнению авиаэксперта Храпчинского, могут использоваться для ремонта гражданских бортов типа Sukhoi Superjet и истребителей типа Су-30.

На территории Дубнянского машиностроительного завода в Московской области есть Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга". Оно производит ракеты Х-22, Х-55, Х-101.

В 2021 году здесь начали строить большое здание, и в 2023 достроили. Это новый частный завод по производству российских БПЛА, принадлежащий компании "Кронштадт" (фирма связана с холдингом "АФК-Система" российского олигарха Евтушенкова).

Профиль предприятия – выпуск военных дронов под брендом "Орион", "Гелиос" и других, с разными модификациями – от разведывательных до ударных.

На Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге россияне ремонтируют двигатели и редукторы, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. Все эти вертолеты армия РФ активно применяет в войне против Украины. В 2021-2023 годах там был построен новый большой цех.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии журналистам объясняет такое активное развитие военных заводов по всей РФ с тем, что руководство России не собирается прекращать войну в ближайшие годы, тратя сотни миллиардов рублей на развитие собственного ВПК.