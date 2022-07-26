Самолеты стратегической авиации РФ ударили по Одесщине
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области с самолетов стратегической авиации
Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Одесщина. Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности - впоследствии. Держим строй!" – написал он.
- Ночью 26 июля российские войска обстреляли часть Харькова неподалеку от центра.
- Утром 26 июля мощные взрывы прогремели в Николаеве.
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