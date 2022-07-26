English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Самолеты стратегической авиации РФ ударили по Одесщине

Самолеты стратегической авиации РФ ударили по Одесщине

26 июля, 2022 вторник
06:33
война с Россией

Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области с самолетов стратегической авиации

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесщина. Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности - впоследствии. Держим строй!" – написал он.

  • Ночью 26 июля российские войска обстреляли часть Харькова неподалеку от центра.
  • Утром 26 июля мощные взрывы прогремели в Николаеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Одесса
Одещина
Военные новости
Читайте также:
путін
Автор Антин Борковский
24 июля, 2022 воскресенье
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
Віктор Орбан
25 июля, 2022 понедельник
Страны, где смешиваются европейцы с неевропейцами, больше не являются нациями, - Орбан попал в скандал
HIMARS
25 июля, 2022 понедельник
Появление HIMARS на вооружении ВСУ в России называют поворотным моментом в войне, - ISW
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.04
    Покупка 38.04
    Продажа 39.1
  • EUR
    Покупка 38.3
    Продажа 39.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 июля
07:27
Войска Беларуси тренировались налаживать связь с пунктами управления, велась разведка по направлениям Ковеля и Луцка
07:08
Бен Уоллес
Министр обороны Британии предостерег страны, пытающиеся быть нейтральными к агрессии Путина: вместе сидите на заборе, а в конце концов он съест вас
07:06
Пентагон
Пентагон обнародовал полное содержание нового пакета помощи Украине с HIMARS и дронами Phoenix Ghost
06:34
Претенденты на должность Джонсона ответили на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ
06:05
Россияне обстреляли Харьков
06:02
Первые теледебаты претендентов на пост премьера Британии не показали фаворита, - Sky News
05:47
Конгресc США
Цели Путин в Украине потерпели неудачу, Россия будет еще более унижена, - представитель конгресса США
05:16
На фото ярмарка вакансий в Берлине
Германия от 24 февраля приняла около 1 млн беженцев из Украины
05:13
В Николаеве прогремели взрывы
04:51
Россиянам тяжело дается продвижение на Донбассе и они готовятся к контрнаступлению ВСУ на Юге, - ISW
04:27
Во Франции зарегистрировано более 1,7 тыс. подтвержденных случаев обезьяньей оспы
04:04
Зеленский объяснил причину увольнения командира Сил специальных операций
03:39
В России призывают повторно "брать Берлин" из-за флага ЛГБТ над Рейхстагом
03:16
Средний класс в России составляет менее 12%. Путин убежден, что таких 70%, - СМИ
02:53
Израиль может присоединиться к санкциям против России из-за закрытия агентства "Сохнут", - СМИ
02:30
Новая попытка газового шантажа России подняла цену на голубое топливо до $1,9 тыс.
02:07
США приложат все усилия, чтобы заставить Москву выполнять соглашение по вывозу зерна из Украины, – Госдеп
01:44
Вблизи Пятихатки уничтожен пункт управления и состав боеприпасов десанта РФ, - ОК "Юг"
01:21
"Требуем немедленного увольнения наших сотрудников". В ОБСЕ напомнили о незаконном задержании членов миссии на Донбассе
00:58
Эрдоган заявил, что относится к Путину как к другу. К Зеленскому также
00:39
В Харькове прогремели взрывы
00:28
"Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло". Эрдоган прокомментировал обстрел Россией порта Одессы
00:27
Минобороны Беларуси планирует закупить тысячу мешков для трупов, - СМИ
00:13
В Минцифре рассказали, сколько Starlink работают на победу Украины
00:12
Новая цель для ВСУ. Россияне пытаются устроить понтонную переправу в Херсонской области
00:10
коронавирус
"Кроме войны в Украине и инфляции": зимой Европу ожидает новый всплеск заболевания коронавирусом
2022, понедельник
25 июля
23:50
"Вся эта лирика не работает", - Подоляк о планируемых Россией "референдумах" на оккупированных украинских территориях
23:34
В Киеве спустя шесть лет осудили убийц адвоката Грабовского
23:26
Аналитика
США передадут Украине ракету, которой нет еще в американской армии. Колонка Сергея Згурца
22:53
Без согласования с Украиной. Россияне повысили давление на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород
22:42
Мария Захарова
Россия пригрозила Украине и Евросоюзу за слова о победе на поле боя
22:31
Евровидение в Британии будет финансировать BBC,- Ткаченко
22:20
Зеленский дал Буданову еще одну должность
22:11
Казахстан опасается российского вторжения, - The Wall Street Journal
21:59
Петр Порошенко
Масштабные проекты поставки техники для ВСУ: Порошенко сообщил о закупке 200 грузовиков, БМП, дронов и боевых роботов
21:50
Это откровенная газовая война России против объединенной Европы
21:41
Кризисы, созданные Россией, отражаются на всех в мире. Зеленский прокомментировал визит президента Гватемалы
21:31
После удара российских ракет по Одесскому порту в мире резко прыгнули цены на зерно, - Reuters
21:26
В Украину прибыли первые британские ЗРК Stormer, - ОК "Юг"
21:18
Словакия готова передать Украине свои истребители МиГ-29
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV