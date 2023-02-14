Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Издание пишет о главных темах, которые Киев и его западные союзники будут обсуждать на очередной встрече в формате "Рамштайн", посвященной военной помощи украинской армии.

Газета напоминает, что в последнее время Украина особенно настаивала на получении западных истребителей. По данным журналистов FT, этот вопрос также будет поднят, хотя на Западе и не считают его столь насущным.

При этом источники газеты считают поставки боевых самолетов в будущем вполне вероятными.

"Президент Джо США Байден заявил, что США не отправят F-16, но вашингтонские чиновники признают, что они, вероятно, предоставят Украине более современные воздушные средства по мере продолжения войны - или по крайней мере одобрят передачу F-16 другим государствам", - говорится в публикации .

По данным источников издания, пока главное внимание будет уделено поставкам Украине боеприпасов и систем ПВО, поскольку именно это необходимо ВСУ прежде всего – на фоне наступившего активизировавшегося российской армии.

В этой связи, как сообщает FT, во время совещания во вторник может обсуждаться установление более прямых контактов между Киевом и западными компаниями по производству оружия. Это, с одной стороны, ускорит и упростит поставки, а с другой станет свидетельством того, что действующие резервы вооруженных сил НАТО уже заканчиваются.

"Нам больше всего нужно сосредоточиться на том, чтобы Украина могла защищать свое воздушное пространство - и она сделает это с помощью систем ПВО, укомплектованных соответствующими боеприпасами, - цитирует FT слова неназванного американского чиновника. - Истребители не являются и не будут столь эффективны против российских военно- воздушных сил как интегрированные системы ПВО”.

"Эта война превратилась в артиллерийскую дуэль, в которой обе стороны используют огромные объемы артиллерийских снарядов, - продолжает этот чиновник. - Международное сообщество и дальше будет поставлять Украину артиллерией, которая ей необходима для самозащиты".