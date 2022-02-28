Самолеты НАТО перешли на круглосуточное патрулирование над странами Балтии

Об этом заявил командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рауно Сирк, сообщает ERR.



"Истребители летают в воздушном пространстве НАТО и в нашем воздушном пространстве здесь, в Эстонии, они вооружены и имеют задачу защищать наше воздушное пространство. Следовательно, кроме защиты воздушной безопасности, у нас круглосуточно летают самолеты", - сказал он.



Сирк добавил, что НАТО было известно о неизбежности российской атаки на Украину, которая началась ранним утром 24 февраля.



Патрулирование проводится круглосуточно, хотя некоторые его аспекты все еще проводятся в соответствии с правилами мирного времени, а изменения к правилам применения силы должны быть утверждены на высшем уровне НАТО, добавил Сирк.



Капитан ВВС Эстонии Таави Лаасик сказал, что отдел воздушной полиции на базе Эмари также может быстро перейти к статусу противовоздушной обороны.



НАТО усилило свою воздушную безопасность после полномасштабного нападения РФ на Украину, а также приняло дополнительные меры по защите воздушного пространства государств-членов, в результате чего союзники добавили самолеты в командную цепь НАТО, чтобы продемонстрировать свое усиленное присутствие на восточном фланге альянса.



Миссия НАТО по охране воздушной полиции базируется в Эмаре, к западу от Таллинна, и в Шяуляе, городе на севере Литвы.



Сейчас в Эмаре базируются три многоцелевых боевых самолета-невидимки Lockheed Martin F-35 Lightning II ВВС США и четыре многоцелевых истребителя General Dynamics F-16 Fighting Falcon ВВС Бельгии.



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