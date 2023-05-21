Самолеты миссии НАТО будут временно базироваться в Латвии вместо Эстонии
Самолеты миссии НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, будут временно базироваться на базе Лиэлварде в Латвии
Об этом заявила журналистам в Риге в воскресенье, 21 мая, министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает портал Delfi.
Также она отметила, что на базе Эмари в Эстонии запланированы ремонтные работы, поэтому в следующем году Германия будет осуществлять патрулирование с базы Лиэлварде.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь сообщил, что база Эмари уже десять лет используется для патрулирования воздушного пространства стран Балтии, и сейчас база нуждается в ремонте. Проводятся закупки, а работы планируется начать следующей весной, но реконструкция займет примерно 6-8 месяцев.
Известно, что хотя база ВВС Лиэлварде не использовалась специально для проведения миссий воздушного патрулирования НАТО, она отвечает всем стандартам альянса. До сих пор Лиэлвард регулярно принимала самолеты всех типов стран-союзников НАТО. Это могут быть вертолеты, крупногабаритные грузовые самолеты или истребители пятого поколения, сообщили в Министерстве обороны Латвии.
Уже сообщалось, что на этой неделе министры обороны стран Балтии договорились о значительном увеличении поддержки со стороны принимающей страны союзникам по НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в небе стран Балтии.
Это обязательство было подкреплено подписанием нового совместного соглашения о распределении расходов на размещение патрулей НАТО в воздушном пространстве.
Члены НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 г., когда страны Балтии были приняты в Альянс. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы Шяуляй в Литве, но с 2014 миссия поддержки также осуществляется с базы Эмари в Эстонии.
- 17 мая стало известно, что парламент Эстонии, рийгикогу, 92 голосами принял заявление в поддержку стремления Украины присоединиться к НАТО.
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