Об этом заявила журналистам в Риге в воскресенье, 21 мая, министр обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщает портал Delfi.

Также она отметила, что на базе Эмари в Эстонии запланированы ремонтные работы, поэтому в следующем году Германия будет осуществлять патрулирование с базы Лиэлварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь сообщил, что база Эмари уже десять лет используется для патрулирования воздушного пространства стран Балтии, и сейчас база нуждается в ремонте. Проводятся закупки, а работы планируется начать следующей весной, но реконструкция займет примерно 6-8 месяцев.

Известно, что хотя база ВВС Лиэлварде не использовалась специально для проведения миссий воздушного патрулирования НАТО, она отвечает всем стандартам альянса. До сих пор Лиэлвард регулярно принимала самолеты всех типов стран-союзников НАТО. Это могут быть вертолеты, крупногабаритные грузовые самолеты или истребители пятого поколения, сообщили в Министерстве обороны Латвии.

Уже сообщалось, что на этой неделе министры обороны стран Балтии договорились о значительном увеличении поддержки со стороны принимающей страны союзникам по НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в небе стран Балтии.

Это обязательство было подкреплено подписанием нового совместного соглашения о распределении расходов на размещение патрулей НАТО в воздушном пространстве.

Члены НАТО патрулируют воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 г., когда страны Балтии были приняты в Альянс. С 2004 года патрулирование осуществляется с авиабазы Шяуляй в Литве, но с 2014 миссия поддержки также осуществляется с базы Эмари в Эстонии.