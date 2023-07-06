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Аналитика

Самолеты F-16 позволили уничтожать корабли РФ в местах пуска ракет. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
6 июля, 2023 четверг
22:50
Война с Россией Сергей Згурец

Самолеты F-16 могут быть носителями ракет "Гарпун", способных уничтожать корабли и лодки РФ в местах пусков

Удары РФ по Львову и оружие от Болгарии

Этой ночью РФ нанесла удары по Украине, выпустив крылатые ракеты "Калибр" из подлодок и надводных носителей в Черном море. Было несколько групп ракет. Сначала они направлялись в северном направлении, на Киев, по руслу Днепра, чтобы прикрыться рельефом и прошмыгнуть мимо наших ПВО, а затем резко изменили курс на запад, где зенитно-ракетные подразделения и авиация ПВО ВСУ уничтожила семь из десяти крылатых ракет. Остальные попали по гражданским объектам во Львове. Существенные разрушения получил, в частности, дом, в котором шесть человек погибли, еще 40 получили ранения. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Для уничтожения ракет кроме ЗРК привлекли и истребители Ми-29, Су-27, но они с их радарами и ракетами не способны эффективно противостоять крылатым ракетам РФ. Командование Воздушных сил в очередной раз подчеркнуло, что крайне уместно было бы иметь, в частности F-16 с чувствительными радарами и более мощные ракеты, способные уничтожать крылатые ракеты врага. Учитывая, что эти истребители могут быть носителями для ракет "Гарпун", которыми можно уничтожать и сами подлодки и корабли РФ в местах их пуска, роль F-16 была бы чрезвычайно важна. Кроме них, нужно больше ЗРК. Есть государства, которые имеют запас С-300 и ракет к ним, в частности, относится и Болгария, где с визитом находился Владимир Зеленский. После встречи они с президентом Болгарии подписали ряд документов, включая сотрудничество в оборонном секторе. Болгария имеет восемь дивизионов С-300. В прошлом году Украина просила их. Затем США предлагали купить комплексы за $200 млн, а затем передать Болгарии NASAMS. Болгары отказались, ведь NASAMS передали бы через некоторое время. После переговоров президентов, возможно, болгары изменят подходы к содержанию комплексов и передадут Украине. Болгария оказывает существенную помощь Украине, в частности, с боеприпасами, ведь имеет мощную промышленность. Есть и другая техника, которую могут предоставить Украине.

Документирование военных преступлений РФ

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин отметил, что НИИ осматривает места обстрелов, определяет ущерб. Специалисты были почти во всех случаях попаданий. Прежде всего, нужно осматривать каждый объект, определять ущерб, оружие, пожарные последствия, трасологические исследования. Это 5 – 6 разных направлений экспертиз. В зоне подрыва ГЭС работают инженеры, взрывотехники, экологи. Назначен ряд экспертиз по поводу последствий разрушения. Приблизительно установлены места, время закладки взрывчатки, технологии. В скором времени органы досудебного расследования предоставят всю информацию. Изучают землю, воду, воздух, произошедший с флорой, фауной. В ближайшее время определят сумму ущерба и как восстановят ГЭС. Все пробы сделали, много проб изучили. Исследуют плодородие земли и как ее улучшить. В общей сложности назначено более 30 тыс. экспертиз из мест обстрелов. Большинство выполнили, но есть большие объекты, такие как многоэтажки.

Противодействие русским дронам и сколько применили враги

Заместитель начальника оперативного управления Генштаба Алексей Громов напомнил, что враг применяет много разных БПЛА, и вспомнил о "шахедах". По его словам, РФ получила от Ирана 1,8 тыс. "шахедов", а использовала около 1,6 тыс. Также он сказал о "ланцетах". Ижевский механический завод изготовил до 900 таких дронов, 850 – применили. Военные говорят о массированном использовании и значительном количестве "ланцетов", что затрагивает вопросы борьбы с разными БПЛА. Для этого используют РЭБ.

Директор компании Unwave Максим Дижечко рассказал, что его компания делает все возможное, чтобы Силы обороны имели эти средства, ведь у РФ много дронов, потому что КНР под боком. Украинским защитникам предоставляют антидроновые ружья, окопный РЭБ. Если бы ружья начали разрабатывать десять лет назад, наши войска имели разные средства противодействия всем БПЛА. Сейчас возможности очень маленькие, РЕБом никто не занимался, особенно на малом уровне. Если бы было надлежащее финансирование, можно расширяться. Сейчас предприятие производит около 20 - 30 антидроновых ружей и других средств в месяц. Однако есть проблемы с комплектующими, ведь они - в Китае. Сейчас ищут антенны, но их ни у кого нет. Будь финансирование и понимание потребностей войск, предприниматели смогли бы хорошо и быстро их закрыть. Не была разработана стратегия, поэтому сейчас над этим работают. Никто не знал, что гражданские дроны будут пользоваться на войне. FPV очень быстро развиваются и перспективны. Правительство может сказать, что необходимо и заказать это. Но должны быть частные фонды и инвестиции, которые будут впитывать все разработки для фронта. Ни одна компания не сможет быстро масштабироваться даже при наличии финансирования. Войско может это понимать, но не доносить через бюрократию. Минцифры координирует, делает встречи по этому вопросу.

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