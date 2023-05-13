Самолеты F-16 не являются ключом к победе Украины, - британский эксперт Грант
Ключом к победе Украины над Россией являются не истребители F-16, а пехотинцы
Об этом сказал британский эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо.
"F-16 - это не ключ к победе. Да, это хороший самолет, но кардинального перелома на поле битвы он не создаст. Ключ к победе в этой войне - это пехотинцы. Ничто не будет более весомым, чем пехотная битва", - подчеркнул он.
По словам Глена Гранта, пехотные бои будут продолжаться вне зависимости от наличия у украинских военных истребителей F-16 и боеприпасов. Поэтому Украине нужны маленькие дроны, ночные прицелы, стрелковое оружие.
Эксперт отметил, что не следует полностью полагаться на истребители. Главное – замедлить россиян и не дать им прорваться.
- 13 мая Глен Грант также отметил, что США могут обещать Украине истребители F-16 в обмен на реформирование правовой системы.
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