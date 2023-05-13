Об этом сказал британский эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо.

"F-16 - это не ключ к победе. Да, это хороший самолет, но кардинального перелома на поле битвы он не создаст. Ключ к победе в этой войне - это пехотинцы. Ничто не будет более весомым, чем пехотная битва", - подчеркнул он.

По словам Глена Гранта, пехотные бои будут продолжаться вне зависимости от наличия у украинских военных истребителей F-16 и боеприпасов. Поэтому Украине нужны маленькие дроны, ночные прицелы, стрелковое оружие.

Эксперт отметил, что не следует полностью полагаться на истребители. Главное – замедлить россиян и не дать им прорваться.