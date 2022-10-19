English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Самолетом, автомобилем и лодкой: Ломаченко рассказал, как возвращался в Украину 25 февраля

Самолетом, автомобилем и лодкой: Ломаченко рассказал, как возвращался в Украину 25 февраля

19 октября, 2022 среда
22:30
Спорт

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко поделился, что когда началась война, он находился в Греции и его ждала долгая дорога в Украину

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

По словам Ломаченко, чтобы вернуться в Украину из Греции, ему понадобился самолет, автомобиль и лодка. Это был второй день полномасштабной войны.

"Я никогда не верил, что переживу войну в течение моей жизни. Это ужасно. Это очень ужасно. Когда война началась, я был в Греции. Я не мог вернуться домой, потому что все рейсы были отменены. Это было очень долгое путешествие. Я полетел в Румынии, после этого я поехал машиной к реке, сел на лодку и вернулся домой. Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, получил оружие, одежду, начал готовиться к войне", - рассказал украинский боксер.

Василий Ломаченко проведет следующий поединок 29 октября против Джемейна Ортиса из США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Бокс
война с Россией
Читайте также:
електроенергія
18 октября, 2022 вторник
Британская разведка назвала цель массированных ударов РФ по гражданским объектам
Верховна Рада
18 октября, 2022 вторник
Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения
переговори України з Росією
18 октября, 2022 вторник
Данилов рассказал, возможен ли диалог с РФ после запрета на переговоры с Путиным
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.05
    Покупка 40.05
    Продажа 40.79
  • EUR
    Покупка 38.44
    Продажа 39.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
19 октября
22:39
В оккупированном Мариуполе из флагштоков на центральной площади исчезли российские триколоры, - Андрющенко
22:15
OPINION
Постоянный панический страх истощает
22:08
Оккупанты захватили детский оздоровительный лагерь на Херсонщине
22:03
В Держспецзв'язку дали советы украинцам: как зашифровать документы и файлы
22:03
OPINION
Ключевым "инвестором" в государственные ценные бумаги Украины остается НБУ
21:48
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 октября
21:45
OPINION
Пока есть помощь без ленд-лиза, это отлично
21:29
Обновлено
В Украине 20 октября будут введены ограничения на пользование электроэнергией
21:28
"Свидетельствует о правопреемственности современного российского режима его предшественника": Ткаченко о сносе памятника жертвам Голодомора в Мариуполе
21:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:56
Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Украину, - Bild
20:54
Наталья Диденко
Снижение температуры, мокрый снег и дожди: прогноз погоды от Натальи Диденко на 20 октября
20:49
Мэр Николаева призвал горожан подготовить запас питьевой воды и еды на неделю из-за возможных отключений электричества
20:36
За минувшие сутки обнаружено 17 погибших от действий РФ гражданских, еще 29 получили ранения, - ОП
20:30
Новая почта разработала мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, где нет света
20:27
Белый дом делает все возможное, чтобы избежать прямой встречи Байдена и Путина на G-20, - Politico
20:18
"Некорректно делать вид, что ничего не происходит": МИД о "неосведомленности" Китая об атаках дронов в Киеве
20:07
OPINION
Милые друзья Путин и Берлускони
19:59
Послы стран ЕС одобрили санкции против Ирана за поддержку РФ в войне с Украиной, - СМИ
19:55
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица после 8-го тура чемпионата Украины по футболу
19:41
"Специя" Коваленко вышла в 1/8 финала Кубка Италии
19:41
В Норвегии арестован сын соратника Путина, - СМИ
19:30
Артиллерия ВСУ ударила по 3 пунктам управления россиян. Под обстрел также попали мост и понтонная переправа
19:28
Экс-нардепу Мыкытасю сообщили о подозрении за попытку дать взятку мэру Днепра
19:23
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 8-го тура
19:21
В Херсоне оккупанты заставили мирное население проводить фортификационные работы
19:14
Зеки, завербованные в армию РФ, после получения оружия покидают подразделения и пытаются вернуться в Россию, - Генштаб ВСУ
19:09
Путь в порты Адриатики: для перевозки зерна из Украины Венгрия открыла железнодорожный терминал
19:04
Эксклюзив
Путин создал предпосылки гауляйтерам совершать военные преступления, - полковник ВСУ Селезнев
19:01
Индия призвала своих граждан уезжать из Украины
19:00
Анонс
Миф о "великой культуре", его создатели и герои: Юрий Макаров в онлайн-проекте "Имена собственные"
18:59
На Запорожье оккупанты провели "перепись населения"
18:55
Результаты выборов в США не повлияют на уровень поддержки Украины, - представитель Белого дома Кирби
18:53
С начала суток РФ нанесла 4 ракетных и 11 авиаударов. Из Беларуси задействовали 9 дронов-камикадзе - 8 из них сбиты
18:44
Экс-сотрудники "Медиа Группы Украина" получили спутниковую лицензию на новый канал
18:15
OPINION
В Украине острая нехватка элит, и где их взять – неизвестно
18:14
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты окапываются в лесах на левом берегу Днепра, - политолог Молчанов
18:13
Экс-футболиста "Ливерпуля" приговорили к 8 годам тюрьмы
18:08
Израиль передаст Украине систему предупреждения о приближении ударов ракет или дронов, - глава МО страны Ганц
18:08
Эксклюзив
РФ на оккупированных территориях хочет создать иллюзию добровольческих движений, готовых идти воевать, - военный эксперт Мусиенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV