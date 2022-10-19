Самолетом, автомобилем и лодкой: Ломаченко рассказал, как возвращался в Украину 25 февраля

Об этом сообщает Top Rank Boxing.

По словам Ломаченко, чтобы вернуться в Украину из Греции, ему понадобился самолет, автомобиль и лодка. Это был второй день полномасштабной войны.

"Я никогда не верил, что переживу войну в течение моей жизни. Это ужасно. Это очень ужасно. Когда война началась, я был в Греции. Я не мог вернуться домой, потому что все рейсы были отменены. Это было очень долгое путешествие. Я полетел в Румынии, после этого я поехал машиной к реке, сел на лодку и вернулся домой. Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, получил оружие, одежду, начал готовиться к войне", - рассказал украинский боксер.

Василий Ломаченко проведет следующий поединок 29 октября против Джемейна Ортиса из США.

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