Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана
Владимир Зеленский летел 27 августа в Кишинев, однако самолет с ним не смог приземлиться там из-за сильного тумана, сейчас он находится в Одессе
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает LIGA.net.
Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден улететь в Одессу.
"Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", - сказал пресс-секретарь президента.
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