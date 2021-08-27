Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе из-за тумана

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает LIGA.net.

Сегодня Зеленский вылетел в Молдову на День независимости. Однако из-за сильного тумана в Кишиневе самолет был вынужден улететь в Одессу.

"Сейчас ждем в Одессе. Как только метеоусловия в Кишиневе станут благоприятными для посадки самолета, полетим туда", - сказал пресс-секретарь президента.



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