Самолет ВСУ с эвакуированными на борту вылетел из Кабула

Об этом со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ передает Еспресо.TV .



Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.



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Как отмечается, в Кабул украинский борт попал через аэродром города Исламабада (Пакистан).



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"Самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана" ", - объясняют в Генштабе.



Справка



Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.



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