Самолет ВСУ с эвакуированными на борту вылетел из Кабула
Сегодня, 21 августа 2021 года, из аэропорта Кабула (Афганистан) вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
Об этом со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ передает Еспресо.TV .
Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется.
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Как отмечается, в Кабул украинский борт попал через аэродром города Исламабада (Пакистан).
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"Самолет Воздушных Сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти "Талибана" ", - объясняют в Генштабе.
Справка
Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
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