Самолет ВСУ прибыл в Оман и ждет разрешения на эвакуацию украинцев из Кабула

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.



"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Пока не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета из Афганистана", - говорится в сообщении.



Самолет сейчас находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет разрешения на эвакуацию.

Напомним, вечером 15 августа сообщалось о обстрелы аэродрома в Кабуле.

Украина удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .