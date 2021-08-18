Самолет ВСУ прибыл в Оман и ждет разрешения на эвакуацию украинцев из Кабула
Из аэропорта "Борисполь" в столицу Афганистана - Кабул для эвакуации граждан вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Пока не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета из Афганистана", - говорится в сообщении.
Самолет сейчас находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет разрешения на эвакуацию.
- Напомним, вечером 15 августа сообщалось о обстрелы аэродрома в Кабуле.
- Украина удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .
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