Самолет, следовавший по "загадочному маршруту", привез в Беларусь участников конкурса связистов "Уверенный прием"
Военный самолет Ил-76 ДМ доставил российских связистов в Беларусь на "Армейские международные игры - 2022"
Об этом сообщает Белорусский Гаюн .
"Вчера вечером мы писали об удивительном транспортном самолете Ил-76 РФ, который вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении и приземлился в Минске. Как стало известно, борт доставил участников конкурса "Уверенный прием" (среди связистов), который проходит в рамках "Армейских международных игр – 2022" в Беларуси", - говорится в сообщении.
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