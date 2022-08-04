Об этом сообщает Белорусский Гаюн .

"Вчера вечером мы писали об удивительном транспортном самолете Ил-76 РФ, который вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении и приземлился в Минске. Как стало известно, борт доставил участников конкурса "Уверенный прием" (среди связистов), который проходит в рамках "Армейских международных игр – 2022" в Беларуси", - говорится в сообщении.