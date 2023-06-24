Самолет семьи Лукашенко ночью вылетел в Турцию, - Radarbox

Об этом в телеграмме сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на Radarbox.

"Бизнес-джет семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из страны и сейчас находится в небе над Турцией", - сообщает издание.

Согласно данным Radarbox, лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел из Минска в 00:01 и приземлился в турецком Бодруме в 05:15.

При входе в воздушное пространство России, по данным сервиса, самолет отключил транспондеры и включил их только над Калмыкией.