Самолет семьи Лукашенко ночью вылетел в Турцию, - Radarbox
Один из самолетов семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в ночь на 24 июня вылетел из страны в курортный Бодрум в Турции.
Об этом в телеграмме сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на Radarbox.
"Бизнес-джет семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из страны и сейчас находится в небе над Турцией", - сообщает издание.
Согласно данным Radarbox, лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел из Минска в 00:01 и приземлился в турецком Бодруме в 05:15.
При входе в воздушное пространство России, по данным сервиса, самолет отключил транспондеры и включил их только над Калмыкией.
- Напомним, также сегодня ночью Пригожин объявил войну Шойгу и пошел со своей армией на Ростов, где вагнеровцы якобы оцепили здание минобороны в Ростове и взяли под контроль другие важные учреждения города.
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