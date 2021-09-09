Самолет с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге
Самолет, на котором сборная Германии возвращалась с отборочного матча чемпионата мира-2022 против Исландии, совершил аварийную посадку в Шотландии
Об этом сообщает Bild .
Самолет со сборной Германии на борту совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Отмечается, что незапланированная посадка связана с мерами предосторожности. Команда остается в самолете, который проходит проверку безопасности.
Немецкая команда летела домой после победы в Рейкьявике над сборной Исландии (4: 0) в матче квалификации ЧМ-2022.
Германия после победы над Исландией набрала 15 очков и лидирует в группе J.
- Напомним, 8 сентября сборная Италии по футболу победила Литву в квалификации чемпионата мира-2022 идоказала беспроигрышную серию до 37-ми матчей .
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