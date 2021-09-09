Самолет с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Об этом сообщает Bild .

Самолет со сборной Германии на борту совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Отмечается, что незапланированная посадка связана с мерами предосторожности. Команда остается в самолете, который проходит проверку безопасности.

Немецкая команда летела домой после победы в Рейкьявике над сборной Исландии (4: 0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Германия после победы над Исландией набрала 15 очков и лидирует в группе J.