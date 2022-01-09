Самолет с 33 украинцами следует из Казахстана в Киев
Из Нур-Султана (Казахстан) вечером в воскресенье, 9 января 2022 года, в Киев (Украина) отправился авиалайнер
На его борту находятся 33 украинских граждан. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сообщает Еспресо.TV .
"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро сядет в Киеве", - написал Кулеба в твиттере.
По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.
Читайте на "Цензор.НЕТ" : Токаева охраняют россияне. Приказ стрелять по восставшим он отдал по требованию Путина, - экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев
"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы", - отметил министр.
"Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - подчеркнул чиновник.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное