Самолет с 33 украинцами следует из Казахстана в Киев

На его борту находятся 33 украинских граждан. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сообщает Еспресо.TV .



"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами скоро сядет в Киеве", - написал Кулеба в твиттере.



По его словам, следующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.



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"Работаем над организацией возвращения других украинцев, обратившихся за помощью, особенно в Алматы", - отметил министр.



"Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - подчеркнул чиновник.





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