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Самолет с 20 пассажирами на борту упал после взлета в Порт-Судане: по меньшей мере 9 погибших, из них 4 военных

24 июля, 2023 понедельник
06:10
Мир

В результате технической неисправности в Порт-Судане после взлета разбился самолет из 20 пассажиров: по меньшей мере 9 погибших, из них 4 военных

Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

В заявлении армии говорится, что самолет разбился из-за "технической неисправности" во время взлета, отмечая, что в аварии выжил ребенок.

Также примечательно, что аэропорт Порт-Судан на востоке Судана не пострадал от войны, которая продолжается с 15 апреля между армией и Силами скорой поддержки.

Корреспондент телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Хадат" сообщил, что пострадавшие в результате аварии были переведены на лечение в больницу Порт-Судана.

На борту гражданского транспортного самолета "Антонов" находились около 20 человек, среди которых гражданские и военные.

Добавляется, что спикер суданской армии сообщил, что "успешные спецоперации были проведены в Джабри, Северном Омдурмане и Бахре".

И он, в частности, рассказал об "уничтожении 4 автомобилей Сил быстрого реагирования в Бахре в воскресенье", обвинив Силы быстрого реагирования в "убийстве 13 граждан в Рахид-ан-Нубе и разграблении автомобиля после убийства его владельца".

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана эвакуировали 91 гражданина Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.

В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.

ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

Также 1 июня сообщалось , что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля,нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.

15 июля генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны". Последней каплей стал авиаудар по жилому району города Омдурман, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.

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