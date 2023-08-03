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Самолет Пригожина в шестой раз прилетел в Беларусь, - Белорусский Гаюн

3 августа, 2023 четверг
10:16
Мир

В четверг, 3 августа, из Санкт-Петербурга в военный аэродром в Беларуси снова прилетел бизнес-джет ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Сегодня в 8:55 на военный аэродром "Мачулищи" из Санкт-Петербурга снова прилетел бизнес-джет, связанный со структурами ЧВК "Вагнер", с рег. номером RA-0287", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно этот самолет с номером RA-0287 прилетел в Беларусь в третий раз после мятежа ЧВК Вагнера.

Літак Пригожина вшосте прилетів до Білорусі

Фото: Белорусский Гаюн

Также так напоминают, что RA-02795 – это не основной самолет Пригожина, который после визита в Беларусь от 19 июля стоит в Москве.

Также известно, что из России в Мачулищи прилетел еще один бизнес-джет.

"Также на военном аэродроме "Мачулищи" в 09:20 сел другой частный самолет Beech C90gti King Air с реестром Nomer RA-07893 Рейс из Шереметиво", - добавили в сообщении.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор .

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

Россия
Белорусь
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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