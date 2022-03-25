Самолет президента Польши, летевшего на встречу с Байденом, совершил аварийную посадку в Варшаве
Самолет президента Польши Анджея Дуды, летевшего на встречу с Джо Байденом, совершил аварийную посадку и вернулся в Варшаву
Об этом сообщает Fakt .
Самолет с президентом Анджеем Дудой на борту вылетел в 13:00 из аэропорта Шопена в Жешув. Сегодня, 25 марта, польский лидер должен был встретиться с президентом США Джо Байденом.
Отмечается, что самолет совершил аварийную посадку и вернулся в Варшаву.
Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил глава Бюро международной политики Офиса президента. Поэтому программа визита президентов Польши и США в Жешув будет "немного изменена".
Канцелярия президента сообщила, что резервный самолет с президентом Анджеем Дудой направляется в Жешув.
- Напомним, президент США Джо Байден прибыл в польский Жешув, где планирует встречу с лидером Польши Анджеем Дудой и бежавшими от войны в Украине людьми.
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