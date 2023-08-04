Самолет президента Польши из-за шторма не смог приземлиться в Гданьске

Об этом сообщает RMF FM.

Дуда должен был посетить Центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне и заслушать доклад текущей ситуации в Балтийском море, в частности, в контексте учений российских ВМС. Но в это время в регионе начался шторм, из-за чего местный аэродром не смог принять самолет.

Следовательно, борт с президентом Анджеем Дудой, который должен был приземлиться на военном аэродроме в Бабье Долах, совершил четыре мероприятия на посадку, но пилот наконец решил вернуться в Варшаву.

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера позже подтвердил отмену визита Дуды из-за "явно ухудшившихся" погодных условий. Он добавил, что польский президент приедет в район "в ближайшее время". Встреча предварительно была перенесена на пятницу.