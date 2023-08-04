Самолет президента Польши из-за шторма не смог приземлиться в Гданьске
Борт польского президента Анджея Дуды из-за неблагоприятной погоды так и не смог приземлиться на военном аэродроме в районе Гданьска, где президент должен был ознакомиться с ситуацией в Балтийском море
Об этом сообщает RMF FM.
Дуда должен был посетить Центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне и заслушать доклад текущей ситуации в Балтийском море, в частности, в контексте учений российских ВМС. Но в это время в регионе начался шторм, из-за чего местный аэродром не смог принять самолет.
Следовательно, борт с президентом Анджеем Дудой, который должен был приземлиться на военном аэродроме в Бабье Долах, совершил четыре мероприятия на посадку, но пилот наконец решил вернуться в Варшаву.
Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера позже подтвердил отмену визита Дуды из-за "явно ухудшившихся" погодных условий. Он добавил, что польский президент приедет в район "в ближайшее время". Встреча предварительно была перенесена на пятницу.
- Напомним, 29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил , что более ста наемников ПВК Вагнера, прибывших в Беларусь, двинулись в сторону Сувальского коридора, объединяющего территории стран Балтии с Польшей и отделяющего Калининградскую область РФ от Беларуси.
- 3 августа Польша опрокинула боевые вертолеты к границе с Беларусью. Пилоты готовы без колебаний применить оружие в случае провокаций со стороны пограничников или вагнеровцев.
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