English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване

Самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване

2 августа, 2022 вторник
17:43
Мир

Спикер палаты представителей США прибыла с визитом в Тайвань

О посадке борта третьего человека в политическом истеблишменте США в Тайбэе сообщила система мониторинга движения самолетов Flightradar.

Китай категорически выступал против визита представителя США на остров, который лидеры КНР считают неотъемлемой частью страны.

Согласно сообщению местных медиа, Китай закрывает для гражданских самолетов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива. Вместо этого поднял в небо истребители Су-35, которые пересекли Тайваньский пролив и улетают в сторону Тайваня.

МИД КНР заявил, что Китай примет решительные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

Тайваньское телевидение сообщает о введении в стране второго уровня боевой готовности.

Около 17:40 самолет приземлился.

По прибытии на Тайвань спикер Нэнси Пелоси и члены делегации Конгресса сделали это заявление. Они отметили, что это первый официальный визит в Тайвань спикера Палаты представителей США за 25 лет.

"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань чествует непоколебимую приверженность Америки поддержке динамичной демократии Тайваня. Наш визит является частью нашего более широкого путешествия в Индо-Тихоокеанский регион — включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию — сосредоточенной на взаимной и демократической взаимной. Наши дискуссии с руководством Тайваня будут сконцентрированы на подтверждении поддержки партнера и продвижении наших общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона. Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня как никогда важна, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и борьбой, – говорится в заявлении.

Также делегация ясно заявила, что Соединенные Штаты продолжают противостоять односторонним усилиям изменить статус-кво в регионе.

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, руководствующейся Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными коммюнике США и Китая и Шестью заверениями".

Китай, перед визитом объявивший о начале военных учений, сейчас подтвердил, что они будут происходить вокруг острова в шести секторах.

"С 12:00 4 августа до 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Китайская народно-освободительная армия проведет важные военные учения и учебные мероприятия", - сообщает в твиттер China Xinhua News.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
окупанти орки війська рф
1 августа, 2022 понедельник
Разведка Британии выяснила, куда РФ перебрасывает войска с Донбасса
1 августа, 2022 понедельник
После теракта в Оленовке оккупанты записали видео с мужем, похожим на командира 36-й обрмп ВСУ Волынского (Волыну)
російський стратегічний ракетний комплекс "Тополь-М"
Автор Яровой Алексей
31 июля, 2022 воскресенье
Оружие врага: российский стратегический ракетный комплекс "Тополь-М" как аргумент сдерживания и угрозы
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.17
    Покупка 39.17
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
2 августа
19:05
Над Винницкой областью сбили две российские ракеты, - ОВА
19:00
Верховная Рада
Убийство оккупантами пленных в Оленовке: Рада призвала мир признать РФ государством-террористом и усилить санкции
18:56
Эксклюзив
Уровень безнадежности в армии РФ умножается, – главный редактор Defense Express Катков
18:52
Шмыгаль: с октября заработает жилищная ипотека под 3% для четырех категорий граждан, в 2023 году – под 7% для всех украинцев
18:20
Эксклюзив
Украинский город Николаев после российских обстрелов
Всего в Николаеве повреждено около 500 многоэтажек, - депутат облсовета Москаленко
18:10
Обновлено
Глава ОБСЕ, глава МИД Польши Рау прибыл в Украину и встретился с Зеленским
17:46
43 военных чиновника, 17 организаций: Канада ввела новые санкции против РФ
17:37
Правительство согласовало назначение Янушевича главой Херсонской ОВА
17:27
Роснефть
Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти
17:14
Урсула фон дер Ляйен
ЕС полностью перечислил Украине первый транш макрофинансовой помощи на сумму €1 млрд
17:04
Эксклюзив
Украина ведет переговоры, чтобы больше судов присоединялись к зерновому экспорту, - замминистра инфраструктуры Найем
17:03
Депутат Херсонского облсовета подозревается в сотрудничестве с оккупантами
16:51
Укргазбанк
Укргазбанк досрочно вернул НБУ 3 млрд грн рефинансирования
16:39
На фото Вооруженные силы Украины
За сутки в Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов
16:28
РФ грозится расторгнуть дипотношения со США в случае признания ее государством-террористом
16:16
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО призвал передать Украине больше тяжелого оружия для контрнаступления
16:09
Мужья военнослужащих могут выезжать за границу, если у супругов есть несовершеннолетние дети, - ГНСУ
15:51
Обновлено
Российский суд признал "Азов" террористической организацией, полк призвал мир признать РФ государством-террористом
15:47
"Сколько тут всего используем, что запрещено": оккупант об использовании фосфорных снарядов в Украине, - перехват
15:42
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard, потому что те в неудовлетворительном состоянии
15:31
В Луганской области оккупанты пытаются скрыть потери после удара ВСУ, - разведка
15:27
Обновлено
"Днепр-1" и "Заря" узнали соперников в еврокубках
15:16
Эксклюзив
Мы должны как государство обеспечить людей жильем и условиями, - депутат Краматорского горсовета об обязательной эвакуации из Донбасса
14:51
Умер раненый врач из Винницы, три недели боровшийся за жизнь после российского теракта
14:41
Эксклюзив
Украина готова к вторжению Беларуси, - командир батальона "Свобода" Кузык
14:41
В Николаевской области не планируют обязательной эвакуации жителей, - Ким
14:22
В Херсонской области оккупанты под искусственной дымовой завесой взорвали собственный поезд
14:12
В "ДНР" заявили о намерении судить 5 иностранцев, воевавших на стороне Украины
14:09
В Киевской области местный кузнец перековал обломок российского "искандера" на казака
14:06
Европейский комиссар по внутренним делам прибыла с визитом в Киев
13:32
Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать украинцев и о химической и радиационной опасности
13:25
В Минздраве опровергли мифы о продаже антибиотиков по новым правилам
13:19
Эксклюзив
Надо привлечь к ответственности всех правоохранителей, покинувших Сумы, Чернигов и Херсон в первые дни российского наступления, - нардеп Синютка
13:14
Украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге
13:13
"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов
13:05
Участвовал в оккупации городов Донбасса: гранатометчику "ДНР" сообщили о подозрении0
13:00
Эксклюзив
Действующее законодательство Украины не предусматривает обязательную эвакуацию гражданского населения, - директор Украинского Хельсинкского союза Павличенко
12:54
С начала полномасштабной войны украинцы пересекли границу более 10 млн раз, – служба ООН
12:40
Украинцы не могут выехать из временно оккупированного Мелитополя из-за погоды
12:39
провайдер
В Молдове заблокировали российский новостной сайт за фейки, разжигающие ненависть и поддерживающие войну против Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV