Самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване

О посадке борта третьего человека в политическом истеблишменте США в Тайбэе сообщила система мониторинга движения самолетов Flightradar.

Китай категорически выступал против визита представителя США на остров, который лидеры КНР считают неотъемлемой частью страны.

Согласно сообщению местных медиа, Китай закрывает для гражданских самолетов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива. Вместо этого поднял в небо истребители Су-35, которые пересекли Тайваньский пролив и улетают в сторону Тайваня.

МИД КНР заявил, что Китай примет решительные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

Тайваньское телевидение сообщает о введении в стране второго уровня боевой готовности.

Около 17:40 самолет приземлился.

По прибытии на Тайвань спикер Нэнси Пелоси и члены делегации Конгресса сделали это заявление. Они отметили, что это первый официальный визит в Тайвань спикера Палаты представителей США за 25 лет.

"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань чествует непоколебимую приверженность Америки поддержке динамичной демократии Тайваня. Наш визит является частью нашего более широкого путешествия в Индо-Тихоокеанский регион — включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию — сосредоточенной на взаимной и демократической взаимной. Наши дискуссии с руководством Тайваня будут сконцентрированы на подтверждении поддержки партнера и продвижении наших общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона. Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня сегодня как никогда важна, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и борьбой, – говорится в заявлении.

Также делегация ясно заявила, что Соединенные Штаты продолжают противостоять односторонним усилиям изменить статус-кво в регионе.

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов, руководствующейся Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными коммюнике США и Китая и Шестью заверениями".

Китай, перед визитом объявивший о начале военных учений, сейчас подтвердил, что они будут происходить вокруг острова в шести секторах.

"С 12:00 4 августа до 12:00 (по пекинскому времени) 7 августа 2022 года Китайская народно-освободительная армия проведет важные военные учения и учебные мероприятия", - сообщает в твиттер China Xinhua News.

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