Самолет НАТО отследил попавшую по территории Польши ракету - CNN
Упавшая в Люблинском воеводстве Польша ракета отслеживалась военным самолетом НАТО во время его дежурства на границе с Украиной
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя альянса.
Военный самолет НАТО отслеживал траекторию полета ракеты, упавшей в деревне Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства.
"Информация по радиолокационным следам (ракеты, - ред.) была предоставлена НАТО и Польше", - утвердил военный чиновник НАТО.
Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение на территории Украины с начала российского вторжения. Издание информирует: пролетавший во вторник, 15 ноября, над Польшей, следил именно за событиями в Украине.
"Представитель НАТО не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена", - говорится в тексте CNN.
- Напомним, 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Вечером представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Позже стало известно, что правительство Польши проверяет наличие угроз территориальной целостности, независимости и безопасности, в частности, собирает факты для определения оснований вероятного применения ст. 4 Североатлантического договора.
- В ночь на 16 ноября МИД Польши заявил, что "в 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша".
- Президент Польши Анджей Дуда утвердил, что пока не располагает информацией о происхождении упавшей в Пшеводуве ракеты.
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