Самолет "Мрия" станет героем игры Microsoft Flight Simulator
Госпредприятие "Антонов" заключило лицензионный договор с Microsoft о праве использования марки Ан-225 "Мрия" в новой версии игры Microsoft Flight Simulator
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении, благодаря этому каждый пользователь игры сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета "Мрия", который в игре будет представлен в виде максимально приближенном к оригиналу.
"Мы хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета до 27 февраля. Наше желание – сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП "Антонов", которое будет отстраивать этот мощный самолет", - отметил главы программы Microsoft. Flight Simulator Йорг Ньюман.
Новую игру уже протестировал командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и отметил высокий профессионализм команды, которая работала над разработкой этого продукта и записала приветственную речь пользователям Microsoft Flight Simulator.
В пресс-службе компании отмечают, что сейчас ГП "Антонов" выполняет комплекс расчетно-исследовательских работ с целью разработки программы восстановления Ан-225, которая будет выполняться после окончания войны.
- Оккупанты уничтожили крупнейший украинский самолет "Мрия" 27 февраля 2022 года. Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 42.75Продажа 43.73
- Актуальное
- Важное