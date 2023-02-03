Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, благодаря этому каждый пользователь игры сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета "Мрия", который в игре будет представлен в виде максимально приближенном к оригиналу.

"Мы хотели запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета до 27 февраля. Наше желание – сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП "Антонов", которое будет отстраивать этот мощный самолет", - отметил главы программы Microsoft. Flight Simulator Йорг Ньюман.

Новую игру уже протестировал командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов и отметил высокий профессионализм команды, которая работала над разработкой этого продукта и записала приветственную речь пользователям Microsoft Flight Simulator.

В пресс-службе компании отмечают, что сейчас ГП "Антонов" выполняет комплекс расчетно-исследовательских работ с целью разработки программы восстановления Ан-225, которая будет выполняться после окончания войны.