Самолет Лаврова в Сербию отказались пропускать Болгария, Северная Македония и Черногория, - СМИ
Три страны Балканского полуострова – Болгария, Северная Македония и Черногория – отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова, главы МИДа России
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что намеченный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию "оказался под большим вопросом, но в этом нет вины официального Белграда".
Ранее Александр Вучич, президент Сербии, заявлял, что страна соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или антизападного курса.
- Напомним, Напомним, недавно Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа в Россию. Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессора Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа, а также обсудили расширение газохранилищ в стране.
- Из-за санкций ЕС Сербия останется без российской нефти .
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