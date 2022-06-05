Самолет Лаврова в Сербию отказались пропускать Болгария, Северная Македония и Черногория, - СМИ

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что намеченный на 6-7 июня визит главы российской дипломатии в Сербию "оказался под большим вопросом, но в этом нет вины официального Белграда".

Ранее Александр Вучич, президент Сербии, заявлял, что страна соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или антизападного курса.

Напомним, Напомним, недавно Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа в Россию. Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессора Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа, а также обсудили расширение газохранилищ в стране.

Из-за санкций ЕС Сербия останется без российской нефти .

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