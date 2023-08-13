Самолет из Норвегии по пути в Турцию случайно залетел в воздушное пространство Украины, – СМИ
Самолет турецкой авиакомпании с туристами из Норвегии, следовавший из Осло в Анталию, 25 июля проникал в закрытое воздушное пространство Украины
Об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.
Отмечается, что самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines вылетел из Гардермуэна в 22:08 по норвежскому времени и летел в турецкий курортный город Анталии.
Шторм, приближавшийся вдоль начального маршрута полета, заставил экипаж рассмотреть альтернативный маршрут. Так, после двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой украинских областей. После этого он влетел в воздушное пространство Румынии.
Попадание в воздушное пространство Украины зафиксировало сервис Flightradar24. Также в авиакомпании BBN Airlines подтвердили NRK, что 25 июля их самолет сменил маршрут из-за приближающегося шторма.
"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", - рассказал изданию представитель авиакомпании.
Остальные детали полета там не предоставили, лишь отметили, что после инцидента началось внутреннее расследование.
- Напомним, 24 февраля 2022 года Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины сообщило о закрытии воздушного пространства Украины.
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