Об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

Отмечается, что самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines вылетел из Гардермуэна в 22:08 по норвежскому времени и летел в турецкий курортный город Анталии.

Шторм, приближавшийся вдоль начального маршрута полета, заставил экипаж рассмотреть альтернативный маршрут. Так, после двух часов в воздухе самолет отклонился от маршрута и пролетел на границе Закарпатской и Черновицкой украинских областей. После этого он влетел в воздушное пространство Румынии.

Попадание в воздушное пространство Украины зафиксировало сервис Flightradar24. Также в авиакомпании BBN Airlines подтвердили NRK, что 25 июля их самолет сменил маршрут из-за приближающегося шторма.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", - рассказал изданию представитель авиакомпании.

Остальные детали полета там не предоставили, лишь отметили, что после инцидента началось внутреннее расследование.