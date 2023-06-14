Об этом сообщает Delfi.

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" обратила внимание, что, по данным Flightradar24, самолет Air Montenegro пересек воздушное пространство Словакии и Польши, затем вылетел в западную часть Беларуси, а оттуда – в Литву.

"Несмотря на запрет Литвы, пилоты пролетели над белорусской территорией и вошли в воздушное пространство Литвы с белорусской стороны. В мае 2021 года Литва запретила самолетам покидать или заходить в свои аэропорты, если рейс пересекал белорусское воздушное пространство", – утверждают наблюдатели.

По их данным, чартерный рейс MNE2468 был запущен только в мае, с тех пор произошло пять перелетов, и последний стал первым, когда пилоты пролетели над территорией Беларуси.

Представительница Литовского управления воздушным движением Ингрида Даугирде заявила, что страна выполняет указания Агентства по безопасности полетов Европейского Союза по ограничениям полетов через Беларусь, но Черногория – страна-партнер агентства и на нее дополнительные ограничения не распространяются.

"Страна регистрации самолета и названного вами перевозчика – Черногория, не входящая в список санкционных стран (куда входят Россия и Беларусь). Это регулярный рейс, который пока не подпадает под какие-либо санкции, а сам самолет летел по маршруту, указанному в плане полета" , – добавила Даугирде.

Отметим, что правительство Литвы вместе с ЕС запретило с 25 мая 2021 года вылет и прибытие самолетов в литовские аэропорты, если они пролетают над белорусским воздушным пространством.

Таков был ответ европейского сообщества на инцидент весной 2021 года, когда пассажирский самолет авиакомпании Ryanair заставили совершить посадку в Минске под предлогом взрывчатки на борту. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров был белорусский активист Роман Протасевич вместе с тогдашней девушкой Софией Сапегой, во время этой посадки обоих задержали.