Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Что касается типов самолетов, то известна основная техническая проблема, при которой американские партнеры нам не дают самолеты, потому что с наших аэродромов их F-15 и F-16 работать не смогут. Потому что наши взлетно-посадочные полосы построены из плит, между которыми есть промежутки, и у этих самолетов просто не выдержат шасси.На мой взгляд, нам нужно делать краткосрочную планировку и мы должны обратиться к нашим союзникам с просьбой предоставить F-18, потому что у этого самолета значительно крепче шасси и он смог бы работать с наших аэродромов , без их перестройки", - объяснил эксперт по авиации.

Валерий Романенко добавил, что асфальтирование полос и переработка наших аэродромов за время войны мы не сможем сделать.

"Эти самолеты мы могли бы получить по принятому американским конгрессом закон о ленд-лизе и после войны вернуть их американцам. Этот проект возможно реализовать, потому что на базах хранения, например, на той же авиабазе " Дэвис-Монтен " в штате Аризона, сейчас есть полсотни самолетов F-18, с некоторым количеством двухместных вариантов, причем это полсотни предпоследней модели F/A-18С, а потом мы могли бы сдать их и согласовать с союзниками на какой тип нам перевооружить наши Воздушные силы, но уже после войны. "Это будут F-15, или F-16, или другой тип, но это уже в рамках общей системы ПВО НАТО мы должны с ними согласовать этот тип", - отметил Романенко.

Ранее командующий ВВС США рассказывал, когда страна может получить истребители F-16.

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