Самолет друга Путина миллиардера Ротенберга улетел в Азербайджан

Об этом сообщает Flyradar.

Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 12:33 (по московскому времени) в субботу и приземлился в аэропорту Баку в 15:27. Российские telegram-каналы утверждают, что после выезда Ротенберга из России он перестал быть на связи.

Фото: Flyradar

По данным росСМИ, кроме Ротенберга, из России также может улететь вице-премьер Денис Мантуров. Сегодня утром его бизнес-джет отправился из Москвы в турецкий Даламан.