Самолет друга Путина миллиардера Ротенберга улетел в Азербайджан
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, близкий друг Владимира Путина, улетел в Азербайджан из-за начала "похода Пригожина" на Москву
Об этом сообщает Flyradar.
Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 12:33 (по московскому времени) в субботу и приземлился в аэропорту Баку в 15:27. Российские telegram-каналы утверждают, что после выезда Ротенберга из России он перестал быть на связи.
Фото: Flyradar
По данным росСМИ, кроме Ротенберга, из России также может улететь вице-премьер Денис Мантуров. Сегодня утром его бизнес-джет отправился из Москвы в турецкий Даламан.
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