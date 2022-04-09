Самолет АН-225 "Мрия" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж, - пресс-секретарь ГП "Антонов"
Представитель ДП "Антонов" Лариса Дроздова, что самолет АН-225 "Мрия" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж и соответствующего разрешения
Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV"
“Делали все возможное, что от нас зависело, чтобы переместить самолет АН-225 “Мрия” из аэропорта Гостомеля. Ситуация была очень сложной. Успели вывезти 5 самолетов АН-124 "Руслан". Последний вылетел прямо перед началом боевых действий. "Мрия" тоже должна была взлететь, но ситуация была уже очень сложная. Поскольку небо было закрыто, то была угроза потерять экипаж самолета. Сейчас идет расследование по этому делу. Пока не могу сообщить какие-либо детали и предлагаю дождаться официальной информации.” - рассказала Дроздова.
Дроздова добавила, что Украина сможет отстроить самолет АН-225 ”Мрия”
"Я верю, что мы сможем построить нашу «Мрию». Такой интересный момент, что от ветра запустился один из двигателей самолета, будто намекает нам, что наша украинская "Мрия" жива. Поэтому мы сможем восстановить этот самолет. И он станет чисто украинским, обновленной "Мрией". - добавила Дроздова
- Напомним, в феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия" . В настоящее время предприятие создало Международный фонд возрождения
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