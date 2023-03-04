Самолет А-50 в Мачулищах поврежден 100%, полгода его будут ремонтировать в Таганроге, - основатель инициативы BYPOL Азаров
Александр Азаров, основатель инициативы BYPOL, сказал, что подобные меры "влияния" они будут продолжать пока не будет освобождена Беларусь от россиян и режима Лукашенко
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
"Самолет поврежден 100%. Три с половиной дня этот А-50 ремонтировали, меняли обшивку и оборудование, чтобы он смог взлететь. Самолет улетел на ремонт в Таганрог. Нам сообщили, что примерно шесть месяцев его будут там ремонтировать", - отметил основатель инициативы BYPOL.
Александр Азаров сказал, что подобные меры "влияния" они будут продолжать делать, потому что эта их работа пока не будет освобождена Беларусь от россиян и режима Лукашенко.
- 26 февраля взрывами на белорусском аэродроме Мачулищи поврежден самолет-разведчик из России
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное