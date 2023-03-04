Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Самолет поврежден 100%. Три с половиной дня этот А-50 ремонтировали, меняли обшивку и оборудование, чтобы он смог взлететь. Самолет улетел на ремонт в Таганрог. Нам сообщили, что примерно шесть месяцев его будут там ремонтировать", - отметил основатель инициативы BYPOL.

Александр Азаров сказал, что подобные меры "влияния" они будут продолжать делать, потому что эта их работа пока не будет освобождена Беларусь от россиян и режима Лукашенко.