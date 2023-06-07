Самолет, 880 солдат, 37 артсистем и 13 танков: Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано 212 030 военных, 3640 артсистем и 3873 танка противника
Об этом говорится в строительстве Генштаба за 7 июня.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 212030 (+880) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3873 (+13),
- боевых бронированных машин – 7560 (+17),
- артиллерийских систем – 3640 (+37),
- РСЗО – 594 (+4),
- средств ПВО – 352 (+1),
- самолетов – 314 (+1),
- вертолетов – 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6349 (+17),
- специальной техники – 492 (+3).
В течение 7 июня ВСУ поразили 14 артподразделений РФ на огневых позициях и Су-25, на фронте произошло более 30 боевых столкновений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное