Об этом говорится в строительстве Генштаба за 7 июня.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 212030 (+880) человек ликвидировано,

танков ‒ 3873 (+13),

боевых бронированных машин – 7560 (+17),

артиллерийских систем – 3640 (+37),

РСЗО – 594 (+4),

средств ПВО – 352 (+1),

самолетов – 314 (+1),

вертолетов – 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3219 (+7),

крылатых ракет ‒ 1171 (+0),

кораблей /катеров ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6349 (+17),

специальной техники – 492 (+3).

В течение 7 июня ВСУ поразили 14 артподразделений РФ на огневых позициях и Су-25, на фронте произошло более 30 боевых столкновений.