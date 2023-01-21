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Самого титулованного футболиста мира выгнали из клуба после ареста по обвинениям в сексуальных домогательствах

21 января, 2023 суббота
12:02
Спорт

Мексиканский клуб "Пумас" расторг контракт с бразильцем Дани Алвесом, которого арестовали из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает официальный сайт "Пумас".

В клубе объявили, что расторгают контракт с футболистом из-за того, что он был задержан в Испании.

"Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не мириться с действиями любого представителя "Пумаса", которые противоречат духу клуба и его ценностям", - заявили мексиканцы.

Алвеса взяли под стражу по подозрению в сексуальных домогательствах в ночном клубе Барселоны в ночь на 31 января 2022 года. Сам бразилец отвергает обвинения.

39-летний Дани Алвес играл за "Пумас" с июля 2022 года. В 2008 – 2016 и 2021 – 2022 годах выступал за испанскую "Барселону". Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".

За сборную Бразилии защитник провел 126 матчей и забил 8 голов.

За карьеру Дани Алвес получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.

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Криминал
Мексика
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