Самого титулованного футболиста мира выгнали из клуба после ареста по обвинениям в сексуальных домогательствах
Мексиканский клуб "Пумас" расторг контракт с бразильцем Дани Алвесом, которого арестовали из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Об этом сообщает официальный сайт "Пумас".
В клубе объявили, что расторгают контракт с футболистом из-за того, что он был задержан в Испании.
"Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не мириться с действиями любого представителя "Пумаса", которые противоречат духу клуба и его ценностям", - заявили мексиканцы.
Алвеса взяли под стражу по подозрению в сексуальных домогательствах в ночном клубе Барселоны в ночь на 31 января 2022 года. Сам бразилец отвергает обвинения.
39-летний Дани Алвес играл за "Пумас" с июля 2022 года. В 2008 – 2016 и 2021 – 2022 годах выступал за испанскую "Барселону". Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".
За сборную Бразилии защитник провел 126 матчей и забил 8 голов.
За карьеру Дани Алвес получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.
- 15 июня 2022 года Дани Алвес объявил, что покидает "Барселону".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное