Самое теплое 5 января за более 140 лет: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.



По данным наблюдений, предыдущий рекорд был установлен в 1961 году, тогда температура достигла +5,8°С.



Кроме этого, в обсерватории отметили, что климатическая норма в настоящее время превышена на 9,1 градуса, что соответствует погоде в начале апреля.



Также метеорологи зафиксировали еще один температурный рекорд 5 января. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С и превысила предыдущий рекорд для этого дня 1925 на 2,3 градуса.

Напомним, 2021 год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 140 лет.