Самое теплое 5 января за более 140 лет: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
В Киеве впервые за 142 года 5 января среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений, предыдущий рекорд был установлен в 1961 году, тогда температура достигла +5,8°С.
Кроме этого, в обсерватории отметили, что климатическая норма в настоящее время превышена на 9,1 градуса, что соответствует погоде в начале апреля.
Также метеорологи зафиксировали еще один температурный рекорд 5 января. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С и превысила предыдущий рекорд для этого дня 1925 на 2,3 градуса.
- Напомним, 2021 год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 140 лет.
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