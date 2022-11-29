Самое страшное уже было в начале войны, когда сотни ракет и авиация РФ летели в сторону Украины, - Игнат о возможной атаке на этой неделе
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия уже начала атаковать украинцев и в информационном пространстве
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспрессо".
"Посеять панику среди населения – это первое, чего хочет враг. Люди подхватывают и комментируют. Но хочу напомнить, что самое страшное было в феврале – марте, когда сотни ракет разных типов летели с разных сторон, а кроме ракет летела вражеская авиация с бомбами и ракетами в сторону Украины", - подчеркнул Игнат.
Представитель Командования Воздушных сил ВСУ также добавил, что ВСУ и Воздушные силы готовы дать отпор российским атакам.
"ВСУ и Воздушные силы будут сбивать эти ракеты. Если будет больше ракет - больше будем сбивать. Мы видим, сколько осталось ракет в России. Верьте ВСУ и Воздушным силам! Мы сделаем все необходимое, чтобы враг не смог принести нам тяжелые последствия", - подчеркнул. Игнатий.
- Новая ракетная атака России по Украине возможна "завтра-послезавтра", поэтому людям не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги
- В ОК "Юг" предупреждали, что россияне впервые за последние несколько дней вывели в Черное море ракетоноситель, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.
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