Самое приоритетное направление для россиян в Донецкой области - Бахмут, - боец "Легиона Свободы" Морозов
Бахмутское направление будет важнейшим в Донецкой области, поэтому его нужно будет активно отстаивать
Об этом сказал в эфире Еспресо боец "Легиона Свободы" Максим Морозов.
"Самое приоритетное направление - это город Бахмут. Уже предпринимаются попытки атак, штурмов украинских позиций. Бахмут и Славянск - это те направления, которые будут активно прощупываться", - сказал он.
Морозов отметил, что в течение 5 июля россияне провели более четырех попыток штурма.
"Они все отражены. На этих направлениях будет обострение, попытки штурма – думаю, и ночная атака пехоты и бронетехника, и мотострелковыми войсками будут атаковать и авиация будет задействоваться и уже задействуется". – добавил боец.
По его мнению, это направление будет самым активным в Донецкой области.
"Все другие направления, такие как Марьинка, Авдеевка – тоже будут активны. Сейчас Бахмут – важное направление, которое нужно будет отстаивать", – подытожил Морозов.
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