Самое приоритетное направление для россиян в Донецкой области - Бахмут, - боец "Легиона Свободы" Морозов

Об этом сказал в эфире Еспресо боец "Легиона Свободы" Максим Морозов.

"Самое приоритетное направление - это город Бахмут. Уже предпринимаются попытки атак, штурмов украинских позиций. Бахмут и Славянск - это те направления, которые будут активно прощупываться", - сказал он.

Морозов отметил, что в течение 5 июля россияне провели более четырех попыток штурма.

"Они все отражены. На этих направлениях будет обострение, попытки штурма – думаю, и ночная атака пехоты и бронетехника, и мотострелковыми войсками будут атаковать и авиация будет задействоваться и уже задействуется". – добавил боец.

По его мнению, это направление будет самым активным в Донецкой области.

"Все другие направления, такие как Марьинка, Авдеевка – тоже будут активны. Сейчас Бахмут – важное направление, которое нужно будет отстаивать", – подытожил Морозов.