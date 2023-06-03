Об этом сказал британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.

"В начале войны человеческие ресурсы регулярной армии РФ оставляли желать лучшего. Но сейчас, похоже, происходит то, что русская армия усваивает уроки и совершенствуется. Они все еще используют призывников и других в качестве пушечного мяса. Но если говорить о солдатах регулярной армии, они постоянно становятся лучше. И я бы даже сказал, что в некоторых сферах они усваивают уроки и меняются быстрее, чем украинские войска, что очень тревожно", - отметил он.

Глен Грант добавил, что многие россияне используют винтовки времен Первой мировой из-за нехватки оружия, старую технику, но даже устаревшая пушка много способна. Он отметил, что у РФ будет серьезный дефицит специалистов, знающих, как пользоваться танками, бронетехникой. Сейчас у них с этим проблемы.

"Если Украина сможет держать их под своим давлением, они лучше не станут. Самое опасное для Украины - давать России время. Ведь каждый раз, когда вы даете России время, они становятся лучше. Так что с момента контрнаступления и до конца войны, их следует держать в тисках, без возможности переводить дух. Ведь восстанавливаются они потому, что у них многое есть. У них есть много техники. У них много людей. Чего им не хватает, так это хороших командиров. Ну и конечно таких вещей, как радиостанции, ночные прицелы и тому подобного. Им этого все еще не хватает, но не забывайте, что в России тоже есть волонтеры, которые поддерживают их так же, как и в Украине. Эти волонтеры покупают необходимое для российской армии, так как это делают украинцы для ВСУ. Поэтому особо подчеркиваю, что время – это единственная вещь, которую мы не должны им давать", - сказал полковник.