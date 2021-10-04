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Самое масштабное обновление: Укрзализныця до 2026 года планирует закупить поездов на более чем 31 млрд грн

4 октября, 2021 понедельник
12:50
Экономика Укрзализныця

Укрзализныця до 2026 года планирует закупить 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму 31,4 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця начинает самое масштабное за годы независимости Украины обновление парка пригородных и региональных поездов. 1 октября 2021 года компания объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2026 году планируется приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов. Так, планируется приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородного перевозок. Также будет приобретено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма куплей составит 31,4 млрд грн.

По информации компании, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах.

В пресс-службе также добавили, к участию в тендерной закупки приглашены ведущие мировые производители - компании Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковский вагоностроительный завод. Компания будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Комментарии и уточнения от потенциальных участников в системе Prozorro будут приниматься до 20 октября. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

К процессу разработки технических требований к пригородных и региональных электропоездов были привлечены технические специалисты Укрзализныци и представители ведущих международных и украинских производителей. В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio, которые оперируют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе.

В компании напомнили, что парк пригородных электропоездов Укрзализныци изношен более чем на 90%, поэтому обновление этого сегмента перевозок является критическим ввиду безопасность пассажиров.

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Укрзализныця
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