Об этом и не только мировые СМИ писали 1 марта:

The New York Times:

Трехнедельный бой в Угледаре на юге Украины стал крупнейшим танковым сражением войны и завершился провалом для россиян. В продолжительном бою обе стороны бросили в бой танки, грохоча по грунтовым дорогам и маневрируя вокруг лесных массивов, при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы оборонительными маневрами, стреляя издалека или из засад, когда русские колонны приближались к ним.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал во время визита в Узбекистан, что администрация Байдена не видит никаких доказательств готовности Путина вести серьезные мирные переговоры по поводу его войны в Украине. "Напротив, все доказательства свидетельствуют об обратном", – сказал он.

В Китае Си Цзиньпин встретился с Александром Лукашенко, лидеры двух стран обсудили укрепление деловых связей и обмен технологиями. По мнению США, визит Лукашенко является признаком укрепления связей Китая с Москвой. Администрация Байдена обвинила Пекин в рассмотрении вопроса о поставках российским военным летального оружия, а Китай отрицает эти обвинения.

Украина посылает подкрепление в Бахмут, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она не сказала, сколько войск и с какой целью вводится. "Непонятно, может ли подкрепление понадобиться для прикрытия или материально-технической поддержки в случае отода украинских войск, или оно может быть частью сил для продолжения обороны Бахмута", - добавляют в NYT.

The Washington Post:

Издание пишет о первом весеннем дне для украинцев: делятся фотографиями свежих цветов и отмечают, что пережили жестокую военную зиму. Медиа цитирует Кулебу, отмечающего что 1 марта символизирует очередное серьезное поражение Путина, который не смог использовать зимний сезон и энергию как оружие, чтобы выиграть войну в Украине.

WP также акцентирует внимание на том, что бои в Бахмуте продолжают обостряться. Украинские военные заявили утром в среду, что за прошедшие сутки отбили 85 атак в Бахмуте и близлежащих городах этого региона.

The Guardian:

Россия потеряла по меньшей мере 130 танков и БТРов в Угледаре в крупнейшем танковом сражении в Украине. Остатки российских танков, подорванных на минах, подбитых артиллерией или уничтоженных противотанковыми ракетами, теперь засоряют поля ферм по всему шахтерскому городку, свидетельствуют кадры украинских военных с беспилотников.

Медиа говорит о лоббистах в Вашингтоне и их услугах Украине. "Некоторые из самых мощных лоббистов Вашингтона предоставляют свои услуги Украине бесплатно, но в то же время они получают миллионные гонорары от подрядчиков Пентагона, которые могут извлечь выгоду от войны страны с Россией", – отмечает Guardian. СМИ отмечает, что мощная индустрия лоббизма Вашингтона стала одной из важнейших отраслей, которая пришла на помощь Украине. Вместе с тем, помимо альтруистических причин, у некоторых лоббистских фирм также есть финансовые стимулы для помощи Украине: они заработали миллионы, лоббируя производителей оружия, которые могли бы получить прибыль от войны.

Россиянина задержали за проукраинские рисунки дочери, его обвиняют в "дискредитации русской армии". А 12-летнюю девочку отправили в приют – отец воспитывал ее один. Семья заявила, что на них оказывали давление в полиции с апреля прошлого года, когда шестиклассница Мария отказалась участвовать в патриотическом уроке в своей школе и сделала несколько рисунков, на которых изображен ракетный обстрел семьи, стоящей под украинским флагом, а также рисунок. с надписью "Слава Україні!".

Коллекцию, созданную между воздушными тревогами и ракетными ударами, привезла из Киева в Париж украинская дизайнер Лилия Литковская. Коллекцию под названием "Из зоны боевых действий с миром" показали в кинотеатре в стиле арт-деко на фоне кадров, снятых в киевской студии. "Я в Париже, потому что хочу поговорить о нашей невероятной, смелой стране, о нашей силе, нашей культуре, корнях и нашей глубокой истории", - цитирует Guardian Литковскую.

Politico:

Победит ли на выборах в Эстонии самая большая союзница Украины Кая Каллас? Пока реформаторская партия Каллас лидирует, однако они могут победить на выборах и все равно не сформировать правительство большинства. Как это произошло после выборов в 2019 году, а коалиция, построенная вокруг EKRE и Центристской партии, может отстранить Каллас от власти. Потеря такого ключевого союзника стала бы ударом для Украины, уверены в Politico, поскольку угроза усталости от войны нарастает в западных столицах.

Издание также акцентирует внимание на том, что Китай пообещал усилить торговые связи с Беларусью, вопреки углублению санкций Запада против близкого союзника России. "Китайско-белорусская дружба незыблемо крепка, – заявил Си Цзиньпин. – Будет расширено экономическое и торговое сотрудничество, и Китайско-белорусский индустриальный парк будет полностью построен". Лукашенко, чья экономика сильно пострадала от санкций, введенных Западом за его роль в поддержке войны Путина, добился от Си новых обещаний по дальнейшим инвестициям в Беларусь.

CNN:

Медиа сообщает, что очередной российский ракетный удар поразил критическую и гражданскую инфраструктуру в центральной Украине. Удар был нанесен по Полтавской области.

Путин готовится к встрече с Си Цзиньпинем и китайской делегацией в Москве. Им хотят показать линию метро в Москве, к работе над которой было привлечено российское подразделение китайского строительного предприятия.

Бахмутский врач вместе с мужем живет в подвале, пока в городе идут бои. Они остались в восточноукраинском городе, несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью. Молчанова и ее муж являются двумя из примерно 4500 гражданских лиц, которые все еще находятся в Бахмуте.

Gazeta Wyborcza:

Финляндия отгораживается от России, начиная строительство ограждения. Началось строительство забора на финско-российской границе. Пока что у него будет несколько километров, а со временем – двести. Финны боятся, что после вторжения в Украину Москва пришлет им тысячи иммигрантов.

Украинские танкисты на Донбассе говорят, что один Leopard стоит десяти советских Т-64, пишет "Выборча". У украинских офицеров вблизи Угледара уже есть идеи, как эффективно использовать Leopard для разрыва российских линий.