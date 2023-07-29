Об этом рассказал британский полковник Глен Грант в эфире Эспрессо.

Он отметил, что у РФ всегда есть человеческий и вооруженный потенциал для войны, а единственное, что может сломать юг, - полное развертывание линии фронта.

"И под этим я имею в виду, что как только Украина где-то прорвется и окажется в тылу противника, россияне начнут убегать. То есть самое главное - это прорваться, образовать определенный пробел в обороне и эффективно использовать его с целью окружения россиян. Впрочем, это может быть очень долгое и тяжелое сражение до Бердянска. Оборона россиян может и не дать так легко трещину. Поэтому я не думаю, что вы должны ставить перед собой какие-то временные рамки", - подчеркнул Глен Грант.

Полковник отметил, что необходимо больше предоставлять армии дронов, техники, скорых, ведь война может длиться еще два - три года. Он добавил, что не следует недооценивать возможность РФ бросить все ресурсы на войну.

"Мы должны быть готовы к длительной битве и к тому, что этот прорыв займет длительный период. Сейчас происходит постоянное движение вперед, километр за километром. И именно поэтому вы должны придерживаться принципов войны, одним из которых является концентрация сил, которая жизненно необходима, если вы хотите прорываться", - подытожил полковник.