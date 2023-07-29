Самое главное для Украины – образовать пробел в обороне РФ, – британский полковник Грант
Самое главное для Сил обороны – создать пробел в обороне РФ, и когда они окажутся в тылу врага, он будет убегать
Об этом рассказал британский полковник Глен Грант в эфире Эспрессо.
Он отметил, что у РФ всегда есть человеческий и вооруженный потенциал для войны, а единственное, что может сломать юг, - полное развертывание линии фронта.
"И под этим я имею в виду, что как только Украина где-то прорвется и окажется в тылу противника, россияне начнут убегать. То есть самое главное - это прорваться, образовать определенный пробел в обороне и эффективно использовать его с целью окружения россиян. Впрочем, это может быть очень долгое и тяжелое сражение до Бердянска. Оборона россиян может и не дать так легко трещину. Поэтому я не думаю, что вы должны ставить перед собой какие-то временные рамки", - подчеркнул Глен Грант.
Полковник отметил, что необходимо больше предоставлять армии дронов, техники, скорых, ведь война может длиться еще два - три года. Он добавил, что не следует недооценивать возможность РФ бросить все ресурсы на войну.
"Мы должны быть готовы к длительной битве и к тому, что этот прорыв займет длительный период. Сейчас происходит постоянное движение вперед, километр за километром. И именно поэтому вы должны придерживаться принципов войны, одним из которых является концентрация сил, которая жизненно необходима, если вы хотите прорываться", - подытожил полковник.
- 29 июля он также сказал, что стратегический прорыв Украины будет там, где РФ не сможет нормально воевать, а где именно он произойдет, станет ясно в течение следующего месяца.
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