Самое главное, чтобы украинским девочкам было спокойно, - россиянка Ласицкене, которая сфотографировалась с Магучих
Россиянка Мария Ласицкене прокомментировала свое фото с украинкой Ярославой Магучих на Олимпиаде-2020 в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Марии Ласицкене.
"Самое главное, чтобы Ярославе и другим украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. PS: На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев по этому поводу больше не будет ", - написала Ласицкене.
Ярослава Магучих является младшей сержанткой Вооруженных Сил Украины. Ласицкене - капитан вооруженных сил РФ, а также доверенное лицо Владимира Путина.
Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в прыжках в высоту.
- В воскресенье, 7 августа, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на радостях обнималась с Марией Ласицкене после окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.
- 8 августа стало известно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проведет специальную беседу с олимпийским призером, военнослужащей ВСУ Ярославой Магучих, как только та вернется из Токио
- После этого народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал инцидент на Олимпиаде , когда Магучих обнималась с россиянкой Ласицкене.
- 12 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые прокомментировала свое фото с россиянкой Марией Ласицкене после финала соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.
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