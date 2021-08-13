Самое главное, чтобы украинским девочкам было спокойно, - россиянка Ласицкене, которая сфотографировалась с Магучих

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Марии Ласицкене.



"Самое главное, чтобы Ярославе и другим украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. PS: На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев по этому поводу больше не будет ", - написала Ласицкене.



Ярослава Магучих является младшей сержанткой Вооруженных Сил Украины. Ласицкене - капитан вооруженных сил РФ, а также доверенное лицо Владимира Путина.



Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в прыжках в высоту.





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