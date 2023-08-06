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"Самое главное, что не прекращается": Буданов оценил контрнаступление ВСУ

6 августа, 2023 воскресенье
09:53
Война с Россией

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается тяжело из-за российских оборонных сооружений, но самое главное – оно не останавливается. В то же время продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью болгарскому телеканалу bTV.

"Трудно, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что Россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные посты. Самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается", - сказал он.

По данным Буданова, на Бахмутском направлении фронта наступление Сил обороны продвигается несколько быстрее, чем на южном.

На вопрос журналиста, удастся ли Украине сохранить ту территорию, которую уже удалось вернуть, глава ГУР подчеркнул, что "сможем и будем двигаться дальше".

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Роботино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали враждебные позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Аналитики The New York Times сообщили , что россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать.

3 августа в британской разведке назвали один из факторов, замедляющих контрнаступление ВСУ - растительность на боевых полях юга Украины.

Впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас перешли на промежуточную.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал , что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

Украина
Болгария
военные силы Украины
ГУР
Кирилл Буданов
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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