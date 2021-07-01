Дороже всех в мире: Cтало известно, сколько стоит один пост Роналду в Instagram
Один рекламный пост португальского футболиста Криштиану Роналду в Instagram стоит $1,6 млн
Об этом сообщает BBC.
По данным Hopper HQ, публикация одного рекламного сообщения Роналду оценивается в $1,6 млн. Это самый высокий показатель среди всех звезд социальной сети в мире.
Португалец впервые захватил лидерство по стоимости рекламных постов. На втором месте - актер Дуэйн Джонсон ($1,52 млн), на третьем - певица Ариана Гранде ($1,51 млн).
В топ-10 кроме Роналду есть еще один спортсмен - футболист сборной Аргентины Лионель Месси. Он занимает седьмое место с $1,1 млн за публикацию.
- Напомним, 18 июня Криштиану Роналду стал первым в истории, кто достиг отметки в 300 млн подписчиков в Instagram.
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