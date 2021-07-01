Дороже всех в мире: Cтало известно, сколько стоит один пост Роналду в Instagram

Об этом сообщает BBC.

По данным Hopper HQ, публикация одного рекламного сообщения Роналду оценивается в $1,6 млн. Это самый высокий показатель среди всех звезд социальной сети в мире.

Португалец впервые захватил лидерство по стоимости рекламных постов. На втором месте - актер Дуэйн Джонсон ($1,52 млн), на третьем - певица Ариана Гранде ($1,51 млн).

В топ-10 кроме Роналду есть еще один спортсмен - футболист сборной Аргентины Лионель Месси. Он занимает седьмое место с $1,1 млн за публикацию.