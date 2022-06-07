Самое большое за 30 лет. Польша заключила соглашение на поставку оружия Украине на $630 млн
Польша подпишет самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн
Об этом сообщило польское правительство.
На совместной пресс-конференции на меткомбинате "Сталевая Воля" (Huta Stalowa Wola) во вторник, 7 июня, присутствовали глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр, министр государственных активов Яцек Сасин и министр национальной обороны РП Мариуш Блащак.
"Сейчас мы подписываем один из крупнейших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украину. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя, – отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, снабжение частично финансируется ЕС и госбюджетом Украины. Общая сумма контракта составит около 3 млрд злотых или около $628 млн.
В свою очередь, вице-премьер Сасин также отметил , что этот контракт является "рекордным" для Польши, его стоимость достигает более 2,7 млрд злотых.
"Такого контракта в польском ОПК за последние 30 лет не было", - подчеркнул Сасин.
В сообщениях не указано о каком именно оружии идет речь, но в твиттере правительства пишут, что "Huta Stalowa Wola SA, принадлежащая к PGZ и производитель оборудования для польской армии, в частности-гаубицы "Краб" и самоходных минометов "Рак"".
В другом сообщении говорится, что "польское оружие высоко ценится. Перун или Краб – это те виды оружия, которые нас чаще всего просят продать".
Также Моравецкий отметил , что "Перуны очень хорошо показали себя на поле боя, их хвалят в Украине. Я подтверждаю, что мы будем заказывать их больше".
Следовательно, сделка заключена на изготовление и продажу 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Краб". Как сообщало ранее польское издание Dzennik, правительство планирует заключить контракт на почти 3 млрд злотых из Huta Stalowa Wola на изготовление 60 гаубиц "Краб". При том что годовой объем производства завода составляет 20-30 единиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное