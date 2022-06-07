Самое большое за 30 лет. Польша заключила соглашение на поставку оружия Украине на $630 млн

Об этом сообщило польское правительство.

На совместной пресс-конференции на меткомбинате "Сталевая Воля" (Huta Stalowa Wola) во вторник, 7 июня, присутствовали глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр, министр государственных активов Яцек Сасин и министр национальной обороны РП Мариуш Блащак.

"Сейчас мы подписываем один из крупнейших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украину. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя, – отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, снабжение частично финансируется ЕС и госбюджетом Украины. Общая сумма контракта составит около 3 млрд злотых или около $628 млн.

В свою очередь, вице-премьер Сасин также отметил , что этот контракт является "рекордным" для Польши, его стоимость достигает более 2,7 млрд злотых.

"Такого контракта в польском ОПК за последние 30 лет не было", - подчеркнул Сасин.

В сообщениях не указано о каком именно оружии идет речь, но в твиттере правительства пишут, что "Huta Stalowa Wola SA, принадлежащая к PGZ и производитель оборудования для польской армии, в частности-гаубицы "Краб" и самоходных минометов "Рак"".

В другом сообщении говорится, что "польское оружие высоко ценится. Перун или Краб – это те виды оружия, которые нас чаще всего просят продать".

Также Моравецкий отметил , что "Перуны очень хорошо показали себя на поле боя, их хвалят в Украине. Я подтверждаю, что мы будем заказывать их больше".

Следовательно, сделка заключена на изготовление и продажу 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Краб". Как сообщало ранее польское издание Dzennik, правительство планирует заключить контракт на почти 3 млрд злотых из Huta Stalowa Wola на изготовление 60 гаубиц "Краб". При том что годовой объем производства завода составляет 20-30 единиц.

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